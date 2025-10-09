Topman Lufthansa denkt niet dat luchtvaart klimaatdoel 2050 haalt

FRANKFURT (ANP/DPA) - De topman van het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa denkt niet dat het de luchtvaartsector lukt om tegen 2050 per saldo geen CO2 meer uit te stoten. Topman Carsten Spohr wijt dit aan de trage ontwikkeling van technologie en duurzamere vliegtuigbrandstoffen.

De technologie voor het terugdringen van de CO2-uitstoot van de luchtvaart boekt volgens hem maar heel weinig vooruitgang. "De grote Airbus-fabrieken in Toulouse en de grote Boeing-fabriek in Seattle hebben geen vliegtuigen in productie of zelfs in de planning die ons op de een of andere manier in staat zouden stellen de volgende grote technologische stap te zetten", zei Spohr tegen de Duitse radiozender Deutschlandfunk.

Over duurzamere vliegtuigbrandstoffen stelt hij dat de productie ervan veel langzamer toeneemt dan gewenst en veel te duur is. Daarnaast zou het volgens hem een groot probleem zijn voor Europese luchtvaartmaatschappijen als zij worden gedwongen duurzamere vliegtuigbrandstoffen te gebruiken en hun concurrenten uit andere werelddelen niet. De Europese Unie wil dat 70 procent van de in Europa getankte vliegtuigbrandstoffen in 2050 duurzaam is.

Ook in Nederland heeft de ontwikkeling van duurzamere vliegtuigbrandstoffen het moeilijk. Vorige maand werd bekend dat Shell definitief stopt met de bouw van een biobrandstoffenfabriek in Rotterdam. De bouwkosten waren volgens het olie- en gasconcern te hoog en de marktomstandigheden voor biobrandstoffen zouden tegenvallen.