7 gekke dingen die intensief sporten met je lichaam doet

Sporten is goed voor lichaam én geest. Na een stevige training voel je je vaak energiek, voldaan en scherp. Toch kan bewegen soms ook leiden tot verrassende – of zelfs bizarre – reacties van het lichaam. Van een metaalachtige smaak tot bloedende tepels: dit zijn enkele van de vreemdste bijwerkingen van een goede workout.

1. Metaalsmaak in je mond

Sommige mensen krijgen tijdens het sporten een metaalsmaak in hun mond. Dat komt doordat hartslag en bloeddruk stijgen, waardoor kleine bloedvaatjes in de neus kunnen knappen. Het bloed kan naar de keel lopen, waar je het proeft – de ijzerdeeltjes geven die typische smaak. Ook in de longen kunnen haarvaten barsten, vooral bij duursporters zoals marathonlopers of wielrenners.

2. Bloed op onverwachte plekken

Bij intensieve of langdurige inspanning kan bloeding uit anus of tepels optreden. Tijdens het sporten stroomt minder bloed naar de darmen, zelfs tot wel 80 procent minder dan in rust, waardoor weefsels tijdelijk zuurstof tekortkomen. Als de bloedstroom daarna terugkeert, kunnen kleine vaatjes scheuren. In zeldzame gevallen kan dat leiden tot anaal bloedverlies. Daarnaast hebben veel hardlopers last van de beruchte 'jogger’s nipple': door wrijving met kleding kunnen tepels gaan bloeden, vooral bij koud weer of door zweet. Een likje vaseline biedt uitkomst.

3. Uitslag en jeuk

Zweet hoort erbij, maar als het niet goed weg kan, raakt het onder de huid opgesloten. Zo ontstaat zweetuitslag: een rode, prikkende huid. Losse kleding, een koelere omgeving of een koud washandje helpen. Een heftigere variant is urticaria (netelroos), veroorzaakt door histamine. Dit gaat gepaard met hevige jeuk en soms pijn en vraagt om antihistaminica.

4. Zwarte teennagels

Wie veel loopt, tennist of danst, kan zwarte teennagels krijgen. Door herhaaldelijke druk onder de nagel ontstaat een bloeduitstorting. Goed passende schoenen voorkomen dat de nagel loslaat.

5. Loopneus

Tijdens het sporten adem je sneller en komen meer irriterende deeltjes in je neus. Het lichaam reageert door extra slijm aan te maken, wat resulteert in een loopneus. Vooral zwemmers en mensen die in koude lucht sporten hebben hier last van.

6. Rode ogen

Bij krachttraining kan de hoge druk in het hoofd kleine bloedvaatjes in het oog laten knappen. Het ziet er eng uit, maar is pijnloos en geneest vanzelf.

7. Coregasms

Sommige mensen ervaren tijdens het sporten zelfs een orgasme, een zogeheten coregasm. Vooral buikspieroefeningen, fietsen en yoga kunnen dit uitlokken, vermoedelijk door de combinatie van spierspanning en endorfines.

De meeste van deze verschijnselen zijn onschuldig en verdwijnen vanzelf. Maar als de klachten aanhouden, is het slim om even langs de huisarts te gaan.