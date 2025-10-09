ECONOMIE
Indonesië stuurt twee Nederlandse veroordeelden terug

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 17:47
JAKARTA (ANP/AFP) - De Indonesische regering heeft ingestemd met het terugsturen van twee oudere Nederlanders die gevangen zitten voor drugsdelicten, onder wie een ter dood veroordeelde. Het besluit kwam tot stand nadat de Indonesische minister van Justitie en Mensenrechten, Yusril Ihza Mahendra, in Jakarta een ontmoeting had met de Nederlandse demissionaire minister van Buitenlandse Zaken, David van Weel.
Volgens minister Yusril had Nederland officieel verzocht om de repatriëring. Het gaat om de 73-jarige Siegfried Mets, die ter dood werd veroordeeld voor drugsdelicten, en Ali Tokman (64), die aanvankelijk ook de doodstraf had gekregen. Zijn straf werd in hoger beroep omgezet in levenslang. Het is aan Nederland om te beslissen of de twee gratie krijgen, aldus de bewindsman.
Mets werd in 2008 veroordeeld nadat hij schuldig was bevonden aan het verspreiden van drugs. Tokman kreeg in 2015 straf voor het verspreiden van ruim 6 kilo van de synthetische drug MDMA.
