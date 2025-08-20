Topman: Picnic weg uit Nederland als cao voor supers gaat gelden

HILVERSUM (ANP) - Boodschappenbezorger Picnic kan niet in Nederland blijven als het bedrijf toch aan de cao voor supermarkten moet voldoen. Dat zei topman Michiel Muller in het radioprogramma Sven op 1. De regering gaf Picnic eerder dispensatie, waardoor het bedrijf zich niet aan de cao voor supermarktpersoneel hoefde te houden. Bij het ministerie van Sociale Zaken ligt een nieuw verzoek van Picnic om dispensatie.

Muller zei in het programma van Sven Kockelmann nu geen vertrek te overwegen. "Maar stel dat we voor de komende cao geen dispensatie krijgen, dan is dat natuurlijk wel aan de orde. Want dan hebben we 40 procent hogere kosten dan de winkels. Dan kun je niet meer concurreren en moet je dus je investeringen naar andere landen brengen."

Picnic stelt zo sterk te verschillen van supermarkten dat er een ongelijk speelveld is als de boodschappenbezorger aan de supermarkt-cao moet voldoen. Dat komt volgens Muller onder meer doordat supers veel jongeren in dienst hebben en Picnic niet.