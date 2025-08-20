ECONOMIE
Clipper Stad Amsterdam met saluutschoten verwelkomd in Amsterdam

Samenleving
door anp
woensdag, 20 augustus 2025 om 15:09
anp200825132 1
AMSTERDAM (ANP) - De Clipper Stad Amsterdam, die de SAIL-In Parade aanvoert, is woensdagmiddag even voor 14.30 uur aangekomen in Amsterdam. De driemaster, met onder anderen burgemeester Femke Halsema aan boord, werd in de IJhaven verwelkomd met saluutschoten vanaf de kop van de Sixhaven. Daarna klonk het Wilhelmus en werd rood-wit-blauwe rook afgeschoten.
Om de Clipper voeren heel veel plezierbootjes en een politieboot. In de lucht cirkelen een politiehelikopter en drones. Het schip ligt tijdens het evenement aan de Veemkade.
Elk schip wordt bij de intocht via een luidspreker welkom geheten. Na een saluutschot klinkt het volkslied van het land van herkomst en is rook te zien in de kleuren van de vlag. Na de Clipper volgde het tallship uit Oman, de Shabab Oman II. De komende uren komen nog tientallen schepen binnen. De laatste worden rond 18.00 uur verwacht.
Noordzeekanaal
Langs de kades werd de Clipper met applaus onthaald. Toeschouwers zwaaiden en maakten volop foto's en filmpjes.
Woensdagochtend vertrokken de tallships en historische schepen vanuit de haven van IJmuiden. Ze voeren vervolgens over het Noordzeekanaal om daarna aan te meren in de hoofdstad.
Mensen op klapstoeltjes
Net als in IJmuiden trekt de SAIL-In veel bekijks in Amsterdam. Langs de kades rondom de IJhaven staan de belangstellenden rijen dik. Sommigen hebben nog een zitplek weten te bemachtigen of hebben zelf een klapstoeltje meegenomen.
Met de tallships varen ook duizenden particuliere boten mee.
