Topman Rabo wil soepelere bankenregels voor duurzamer Nederland

AMSTERDAM (ANP) - Banken in Nederland kunnen belangrijke ontwikkelingen zoals verduurzaming en de energietransitie beter financieren als de overheid regels voor banken versoepelt. Dit heeft topman Stefaan Decraene van Rabobank dinsdag tegen journalisten gezegd.

Nederland staat er economisch goed voor en Nederlandse banken financieel ook, stelde hij. "Natuurlijk zouden we onze rol beter kunnen spelen als er minder regelgeving is, als het kapitaalbeslag op een level playing field komt. Niet alleen van Nederland ten opzichte van Europa, maar ook van Europa ten opzichte van Amerika", zei hij. Kapitaalbeslag is bedoeld als financiële buffer voor banken en kan niet worden uitgeleend. Het biedt banken in slechtere tijden extra ruimte om verliezen op te vangen, bijvoorbeeld tijdens een financiële crisis.