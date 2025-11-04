Vitens: drinkwater Utrecht weer schoon en veilig

UTRECHT (ANP) - Het drinkwater in Utrecht en omgeving is weer schoon en veilig om te drinken. Volgens drinkwaterbedrijf Vitens tonen de laatste testresultaten dit aan. Daarmee vervalt het advies om het water uit de kraan eerst te koken voor gebruik.

Het kookadvies gold sinds zaterdag voor het water in delen van Utrecht, Bilthoven, Bosch en Duin, Bunnik, De Bilt, Groenekan, Maarssen, Oud-Zuilen, Tienhoven, Westbroek en Zeist. In het drinkwater zat een bacterie.

Als er sinds het kookadvies geen water meer uit de kraan is gebruikt, raadt Vitens aan het water voor gebruik eerst een minuut te laten stromen om de binnenleiding goed te spoelen.