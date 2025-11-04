Verdachte (35) dodelijke schietpartij Rotterdam langer vast

ROTTERDAM (ANP) - Een 35-jarige man uit Rotterdam blijft twee weken langer vastzitten voor mogelijke betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij zaterdagavond. De man wordt verdacht van doodslag en het bezit van een vuurwapen, meldt het Openbaar Ministerie. Bij het incident in een huis aan de Zevenkampse Ring in het Rotterdamse stadsdeel Prins Alexander werd een 41-jarige Rotterdammer gedood.

Drie anderen werden eerder al vrijgelaten. Het gaat om twee jongemannen van 16 en 18 jaar uit Ridderkerk en een 33-jarige vrouw uit Rotterdam. Zij blijven wel verdachten in de zaak, meldde de politie eerder. De verdachte die nog vastzit, meldde zich zaterdagavond bij de politie.