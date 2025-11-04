ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verdachte (35) dodelijke schietpartij Rotterdam langer vast

Samenleving
door anp
dinsdag, 04 november 2025 om 14:28
anp041125099 1
ROTTERDAM (ANP) - Een 35-jarige man uit Rotterdam blijft twee weken langer vastzitten voor mogelijke betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij zaterdagavond. De man wordt verdacht van doodslag en het bezit van een vuurwapen, meldt het Openbaar Ministerie. Bij het incident in een huis aan de Zevenkampse Ring in het Rotterdamse stadsdeel Prins Alexander werd een 41-jarige Rotterdammer gedood.
Drie anderen werden eerder al vrijgelaten. Het gaat om twee jongemannen van 16 en 18 jaar uit Ridderkerk en een 33-jarige vrouw uit Rotterdam. Zij blijven wel verdachten in de zaak, meldde de politie eerder. De verdachte die nog vastzit, meldde zich zaterdagavond bij de politie.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-426259241

Nieuw-Zeelanders verlaten massaal hun land: "Mooie bergen betalen de huur niet"

182848766_m

Omega-3 is goed voor je, tot je er mee stopt

ANP-12164401

Aluminiumfolie in je vriezer? Klinkt gek, maar het werkt perfect

shutterstock_2143242275

Aan deze signalen zie je dat je te veel drinkt

gandr-collage (26)

Waarom Starbucks over zijn hoogtepunt is

211299337_m

Dit is waarom vrouwen langer leven dan mannen

Loading