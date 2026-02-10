Topman Rabobank wil bank efficiënter en simpeler maken

UTRECHT (ANP) - Rabobank kijkt naar mogelijkheden om efficiënter te werken door het op grotere schaal toepassen van technologie met kunstmatige intelligentie. Maar wat dat betekent voor de toekomstige werkgelegenheid bij het financiële concern, kan topman Stefaan Decraene niet zeggen. Hij benadrukte dinsdag bij de presentatie van de jaarcijfers dat de zoektocht naar efficiëntie bij Rabobank eigenlijk een voortdurend proces is. Er is wel nog "werk aan de winkel", erkende hij.

Als voorbeeld noemde de topman de werkzaamheden ter voorkoming van witwassen. Afgelopen jaren waren hiervoor heel veel mensen aan de slag. Maar inmiddels is de bank volgens Decraene klaar met zijn grote inhaalslag op dit vlak en kijkt de bank naar manieren om processen slimmer in te richten.

Rabobank heeft op deze afdeling ook al verschillende werkzaamheden kunnen automatiseren. Mede daardoor heeft de bank het aantal medewerkers dat zich met het controleren van klanten en geldstromen bezighoudt al met honderden kunnen verminderen.