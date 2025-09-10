Oracle knalt omhoog na sterke groeicijfers, Wall Street op record

NEW YORK (ANP) - Het Amerikaanse softwareconcern Oracle schoot woensdag bij de opening van Wall Street 29 procent omhoog, na verrassend sterke omzetverwachtingen voor de komende maanden. De cloudtak liet in het afgelopen kwartaal een spectaculaire groei zien, gedreven door miljardencontracten die Oracle wist binnen te halen. Het orderboek verviervoudigde bijna. Dit voedde het optimisme bij beleggers over de groei van investeringen in kunstmatige intelligentie.

"We hebben vier miljardencontracten getekend met drie verschillende klanten", zei Oracle-topvrouw Safra Catz in een toelichting op de cijfers. "Het was een verbazingwekkend kwartaal en de vraag naar Oracle Cloud Infrastructure blijft groeien", vervolgde ze. Met de koerssprong nam de beurswaarde van Oracle in een klap met ongeveer 200 miljard dollar toe. Mede door het gunstige nieuws van het softwareconcern zetten de techaandelen in New York hun opmars voort.

De beursindices lieten kort na de opening een verdeeld beeld zien. De Dow-Jonesindex noteerde 0,1 procent lager op 45.655 punten. De breder samengestelde S&P 500-index klom 0,4 procent tot 6539 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,4 procent tot 21.959 punten.

De drie belangrijkste beursgraadmeters sloten dinsdag op nieuwe recordniveaus, gestuwd door de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank volgende week start met renteverlagingen om de grootste economie ter wereld te ondersteunen.

Beleggers richten deze week vooral hun aandacht op de nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers, die donderdag worden gepubliceerd. Dan wordt mogelijk meer duidelijk over de impact van de importheffingen van president Donald Trump op de consumentenprijzen. Het inflatiecijfer over augustus is het laatste belangrijke macro-economische cijfer dat nog voor het rentebesluit van de Federal Reserve op 17 september naar buiten komt.

Naast Oracle waren ook chipproducenten als Nvidia (plus 4,1 procent) en AMD (plus 2,6 procent) gewild. Het chipbedrijf Synopsys kelderde echter ruim 33 procent na de publicatie van tegenvallende kwartaalresultaten. De cijfers van GameStop, een verkoper van videogames, vielen wel in de smaak. Het aandeel won 5 procent.