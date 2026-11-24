BERLIJN (ANP/BLOOMBERG) - De topman van Ryanair heeft Duitsland onder druk gezet om belastingen te schrappen. De Ierse luchtvaartmaatschappij zal zijn vliegverkeer in Duitsland verdubbelen, mits het land de luchtvaartbelastingen afschaft en de toegangskosten verlaagt. Dat stelde topman Michael O'Leary tijdens een persconferentie in Berlijn.

Als de eisen worden ingewilligd, wil Ryanair volgens O'Leary het aantal passagiers in Duitsland laten groeien tot 34 miljoen, 36 nieuwe vliegtuigen in het land stationeren en nieuwe bases openen in Dortmund, Hamburg en Stuttgart. Daarnaast zou Ryanair zijn basis in Berlijn heropenen, die eerder dit jaar sloot nadat de tarieven daar werden verhoogd.

Het voorstel volgt op een vergelijkbare aanpak in het groeiplan van Ryanair voor Letland. De budgetmaatschappij gebruikt haar invloed om regeringen onder druk te zetten om belastingen te verlagen. Het bedrijf heeft zijn activiteiten teruggetrokken uit landen met hoge belastingen, waaronder Frankrijk en België.