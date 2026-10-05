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Topman Saudi Aramco noemt olievoorraden 'angstaanjagend klein'

Economie
door anp
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LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De wereldwijde olievoorraden waarmee schokken in het aanbod opgevangen kunnen worden, zijn "angstaanjagend klein" geworden. Dat zegt de topman van het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco, Ami Nasser. Daardoor dreigen de markten verder onder druk te komen als de Straat van Hormuz niet opengaat.
Voordat de oorlog in het Midden-Oosten begon, had de wereld ongeveer 10 miljard vaten aan olievoorraden, volgens Nasser. Dat is gedaald naar minder dan 6 miljard, maar daarvan is door verschillende technische beperkingen ongeveer 10 procent beschikbaar.
Sinds de aanval van de VS en Israël op Iran eind februari is de Straat van Hormuz grotendeels gesloten geweest. Voor het uitbreken van de oorlog ging ongeveer een vijfde van de wereldwijde olie via de zeestraat. Aramco heeft de export via alternatieve routes opgevoerd.
De aangekondigde vrijgave van olie en diesel door G7-landen geeft economieën wat tijd, stelt Nasser. Maar het lost volgens hem de onbalans tussen vraag en aanbod niet op.
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