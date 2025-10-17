Topman Spaanse bank BBVA: ik blijf ondanks falen overname rivaal

MADRID (ANP/BLOOMBERG) - De voorzitter van de Spaanse bank BBVA, Carlos Torres, is niet van plan zijn functie neer te leggen na de mislukte overname van de kleinere rivaal Banco Sabadell. Torres was anderhalf jaar lang de drijvende kracht achter die overnamepoging ter waarde van ruim 16 miljard euro, maar donderdag werd duidelijk dat die niet doorgaat.

Het vijandige bod van BBVA werd door bijna driekwart van de aandeelhouders van Sabadell afgewezen. Het was de tweede poging van BBVA en Torres om de Catalaanse bank in te lijven, want vijf jaar geleden liepen overnamegesprekken vast op de prijs. Bij het vijandige bod werd het bestuur van Sabadell gepasseerd en werden aandeelhouders rechtstreeks benaderd met een overnamevoorstel.

Torres stelde tegen persbureau Bloomberg aan te blijven als voorzitter zolang de aandeelhouders en het bestuur van BBVA hem steunen. Hij zei nu volledig gefocust te zijn op groei op eigen kracht en betalingen aan aandeelhouders en niet op fusies of overnames.

Overname geheel in aandelen

De overname zou geheel in aandelen afgehandeld moeten worden. Vorige maand werd het bod nog verhoogd om aandeelhouders van Sabadell over de streep te trekken. Sabadell zelf was fel tegenstander van de overname en ook de Spaanse politiek was kritisch.

Door de samenvoeging zou een nieuwe Spaanse grootbank ontstaan met een gezamenlijke balans van ruim 1 biljoen euro. Die zou dan beter de concurrentie aan kunnen gaan met marktleider Banco Santander.

Op de beurs in Madrid steeg de koers van BBVA vrijdagochtend bijna 6 procent. Het aandeel Sabadell daalde juist bijna 7 procent.