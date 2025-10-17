Trump wil een Arc de Trump bouwen in Washington

Trump is altijd al jaloers geweest op de Franse president. Die is immers een soort gekozen koning. Toen hij een keer door Macron was uitgenodigd bij de militaire parade op 14 juli over de Champs Elysées wilde hij ook een parade. Op zijn verjaardag denderde de tanks door Washington.

Nu wil hij ook een triomfboog. Het moet komen tegenover het Lincoln Memorial in Washington DC. Dit monument moet het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten luister bijzetten .Volgens Trump zou de boog elke bezoeker een triomfantelijke toegang tot de hoofdstad geven, direct na het oversteken van de Memorial Bridge vanaf Arlington National Cemetery.

Privé gefinancierd prestigeproject

Het plan, grotendeels gefinancierd door Trumps aanhang, werd gepresenteerd in de Oval Office middels artist's impressions en plattegronden. Een kopie van het Lincoln Memorial en een maquette van de boog sierden recentelijk zelfs het presidentiële bureau. Trump heeft drie versies in de maak – klein, middelgroot en groot – waarbij hij zelf uiteraard de grootste verkiest.

Obstakels en politiek proces

Washington DC kent complexe regels voor monumentenbouw en congresgoedkeuring is vereist. Alleen projecten met een “uitzonderlijke historische betekenis” maken kans, en het volledige traject duurt normaal gesproken jaren. De verwachting is dan ook dat de Arc de Trump niet voor de viering van het Semiquincentennial, op 4 juli volgend jaar, voltooid zal zijn. Critici wijzen bovendien op de esthetiek en impact van zo’n project: is het een vereeuwiging van Amerikaans patriottisme, of vooral een ode aan Trump zelf?

Meer Trump-renovaties

Naast de boog worden nog meer opvallende veranderingen overwogen: een $250 miljoen balzaal voor het Witte Huis, een 'Presidential Walk of Fame' langs de West Wing, en een uitgesproken Mar-a-Lago sfeer in het interieur. Trump neemt wereldleiders graag mee op tour langs deze aanpassingen en schuwt daarbij niet om politieke statements te maken, bijvoorbeeld door controversiële portretten op te hangen.