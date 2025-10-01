ECONOMIE
Topman van Transavia vertrekt naar maritiem dienstverlener

Economie
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 17:31
anp011025189 1
SCHIPHOL (ANP) - Luchtvaartmaatschappij Transavia moet op zoek naar een nieuwe topbestuurder. Marcel de Nooijer vertrekt aan het einde van dit jaar als hoogste bestuurder van de budgetmaatschappij en wordt topman van maritiem dienstverlener Heerema.
De Nooijer werd begin 2020 topman van Transavia, kort voordat de coronapandemie de luchtvaartsector keihard raakte. De jaren daarna stonden in het teken van herstel van die crisis. Dat ging niet altijd gemakkelijk. Zo moest Transavia in het voorjaar van 2023 een aanzienlijk aantal vluchten schrappen omdat er een tekort aan materieel was.
De raad van commissarissen bedankt De Nooijer voor zijn inzet "met hart en ziel". "Onder zijn leiding heeft Transavia een grote transitie doorgemaakt. Covid, de duurzaamheidsagenda, vlootvernieuwing, groei en (geo)politieke spanning kwamen samen", schrijft rvc-voorzitter Jenny Elissen.
