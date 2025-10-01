Honderden arrestaties en gewonden bij protesten Marokko

RABAT (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Marokkaanse autoriteiten hebben na onlusten melding gemaakt van zeker 286 gewonden. Ook zijn meer dan 400 arrestaties verricht, stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De meeste gewonden, 263, behoren volgens het ministerie tot de veiligheidsdiensten. Ze zouden zijn belaagd met molotovcocktails, messen en stenen. Daarnaast raakten ook 23 burgers gewond.

Het is al dagen onrustig in Marokko, waar acties via internet worden georganiseerd door een beweging die zich GenZ 212 noemt. Er wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs en zorg.

Beter onderwijs en zorg

Ook bestaat er onvrede over verwachte miljardeninvesteringen in infrastructuur voorafgaand aan het WK voetbal in 2030. Betogers hebben leuzen gescandeerd als "eerst gezondheidszorg, we willen het WK niet" en "de mensen willen dat de corruptie stopt".

Volgens getuigen zijn gebouwen en voertuigen in brand gestoken. Daar zijn ook videobeelden van. De politie botste dinsdagavond op meerdere plekken met betogers en heeft ook waterkanonnen ingezet.