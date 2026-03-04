Topman Vivera bezorgd om dreigend EU-verbod op term 'vegaworst'

HOLTEN (ANP) - Het bedrijf achter de vleesvervangers van Vivera en De Vegetarische Slager maakt zich zorgen dat EU-landen donderdag instemmen met een verbod op bepaalde vleestermen voor plantaardige producten. Dit heeft topman Willem van Weede van The Vegetarian Butcher Collective woensdag tegen het ANP gezegd.

Een verbod zou betekenen dat producenten van vleesvervangers geen woorden als vlees, kip of biefstuk meer mogen gebruiken en dat de productnamen moeten worden aangepast. "Ik ben bezorgd dat de verkeerde beslissing kan worden genomen, maar het optimisme voert de boventoon. Ik ga nog steeds uit van het verstand van mensen", zei Van Weede. Hij roept politici op niet in te stemmen met het voorstel. Het Europees Parlement deed dit in oktober al wel, omdat het gebruik van vleestermen verwarrend zou zijn.

Van Weede stelt dat een verbod niet alleen vleesvervangers treft, maar ook onder meer gehaktballen of worsten met een klein deel plantaardige ingrediënten. Die producten moeten dan volgens hem ook een andere naam krijgen.

Gevolgen

Hij denkt dat de gevolgen van de wet flink worden onderschat. Het voorstel kan er volgens hem toe leiden dat consumenten minder producten met plantaardige eiwitten kopen, ze minder goed herkennen, minder keuze hebben of er meer voor moeten betalen.

In hoeverre mensen door een verbod op bepaalde woorden minder plantaardige vleesalternatieven zullen kopen, weet hij echter niet. "Veel producten zijn al 30 tot 35 jaar op de markt onder deze naam. Als dat opeens niet meer mag, ontstaat gigantische verwarring over wat de producten zijn." Bij bijvoorbeeld vegetarische gehaktballetjes maakt de naam het wat hem betreft "overduidelijk" dat het geen vlees is. Verder vreest hij voor minder groei van de werkgelegenheid in de branche als het een strenge wet wordt.