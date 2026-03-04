Qatar tegen buurland Iran: we worden meegesleept in oorlog

DOHA (ANP/AFP) - De premier van Qatar, Mohammed bin Abdul Rahman al-Thani, beschuldigt Iran ervan "zijn buren te schaden en hen mee te slepen in een oorlog die niet de hunne is". Dat zei de premier in een telefoongesprek met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi. Qatar heeft sinds zaterdag meerdere Iraanse drones en raketten onderschept. Het gesprek was het eerste contact op hoog niveau sinds de aanvallen begonnen.

De spanningen in de regio zijn hoog opgelopen nadat de VS en Israël luchtaanvallen hadden uitgevoerd op Iran. Sindsdien voert Iran ook aanvallen uit op Amerikaanse bases en andere doelen in het Midden-Oosten. De Qatarese premier drong aan op "een onmiddellijke stopzetting van deze aanvallen" en zei daarbij dat Iran ook "burger- en woongebieden" had getroffen.

Qatar meldde dinsdag dat het twee spionagecellen heeft ontmanteld die gelieerd waren aan de Iraanse Revolutionaire Garde en informatie verzamelden over het land.