ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Qatar tegen buurland Iran: we worden meegesleept in oorlog

Samenleving
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 19:01
anp040326185 1
DOHA (ANP/AFP) - De premier van Qatar, Mohammed bin Abdul Rahman al-Thani, beschuldigt Iran ervan "zijn buren te schaden en hen mee te slepen in een oorlog die niet de hunne is". Dat zei de premier in een telefoongesprek met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi. Qatar heeft sinds zaterdag meerdere Iraanse drones en raketten onderschept. Het gesprek was het eerste contact op hoog niveau sinds de aanvallen begonnen.
De spanningen in de regio zijn hoog opgelopen nadat de VS en Israël luchtaanvallen hadden uitgevoerd op Iran. Sindsdien voert Iran ook aanvallen uit op Amerikaanse bases en andere doelen in het Midden-Oosten. De Qatarese premier drong aan op "een onmiddellijke stopzetting van deze aanvallen" en zei daarbij dat Iran ook "burger- en woongebieden" had getroffen.
Qatar meldde dinsdag dat het twee spionagecellen heeft ontmanteld die gelieerd waren aan de Iraanse Revolutionaire Garde en informatie verzamelden over het land.
loading

POPULAIR NIEUWS

belastingformulier

Belastingaangifte 2025: vijf fouten die je zo honderden euro’s kosten

ce812b8be748f408e4e9e667aad9d53e,cad22df5

Mojtaba Khamenei, de zoon van de gedode leider Ali Khamenei, benoemd tot nieuwe ayatollah

generated-image (5)

Komt er eindelijk een beurscrash? Wat spaarders en beleggers moeten weten

Scherm­afbeelding 2026-03-04 om 07.03.27

De serieuze voordelen van Tai Chi Walking

shutterstock_2063113412

Amsterdam: 70 euro voor een broodje vlees

KJQDJTOF4FDYHEOCO7QSURSVGQ

Epstein-zaak: Bill Clinton geeft uitleg over een foto waarop hij met een vrouw in een jacuzzi te zien is

Loading