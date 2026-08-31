Topman webwinkel Shein ziet vermogen flink dalen bij beursgang

HONGKONG (ANP/BLOOMBERG) - Het vermogen van de topman en medeoprichter van de Chinese webwinkel Shein, Sky Xu, zal bij de beursgang van het bedrijf flink dalen. Het in Singapore gevestigde Shein, bekend om zijn spotgoedkope kleding en andere producten, gaat dinsdag naar de beurs in Hongkong.

Shein was een aantal jaren geleden nog meer waard dan de Zweedse kledingketen H&M en het Spaanse Inditex, het moederbedrijf van Zara. Het persoonlijke vermogen van Xu, die Shein in 2012 startte samen met drie partners, bedroeg toen meer dan 23 miljard dollar (ongeveer 20 miljard euro).

Xu's fortuin is in slechts vier jaar echter flink afgenomen, doordat Shein te kampen heeft met importheffingen, politieke druk en toenemende concurrentie. Shein gaat nu voor iets meer dan een kwart van de 100 miljard dollar die het in 2022 nog waard was, naar de beurs.

Xu's persoonlijke vermogen, gebaseerd op zijn belang van 30 procent in het bedrijf, daalt daarmee tot ongeveer 8 miljard dollar bij de beursgang, volgens de miljardairsindex van Bloomberg.