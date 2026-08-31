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Wereldwijde investeringen in fintech stijgen, ziet KPMG

Economie
door anp
maandag, 31 augustus 2026 om 8:09
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AMSTELVEEN (ANP) - De investeringen in technologische vernieuwingen in de financiële sector zijn de eerste zes maanden van dit jaar met 40 procent toegenomen. Tegelijkertijd daalde het aantal deals, wat er volgens adviesbureau KPMG op wijst dat investeerders steeds gerichter hun kapitaal inzetten.
Wereldwijde investeringen in fintech via onder meer investeringsmaatschappijen, fusies en overnames stegen in de eerste helft van 2026 tot iets meer dan 103 miljard dollar, van ruim 72 miljard dollar in de tweede helft van 2025. Het aantal deals daalde van 2501 naar 2100.
Volgens KPMG zetten investeerders steeds gerichter hun geld in op bedrijven die makkelijk kunnen meegroeien met een grotere vraag en die een bewezen businessmodel hebben. "Grote overnames en investeringen van meer dan 1 miljard dollar dreven de investeringswaarde op."
In Nederland wordt met name geïnvesteerd in bedrijven in de vroege groeifase, schrijft het adviesbureau. "Investeerders richten zich vooral op technologie die bestaande betaal- en financiële infrastructuur slimmer en schaalbaarder maakt."
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