Topman WEF: risico's op bubbelvorming beleggingen AI en crypto's

door anp
zondag, 02 november 2025 om 15:03
bijgewerkt om zondag, 02 november 2025 om 15:04
De grote investeringen in kunstmatige intelligentie (AI) en cryptomunten leiden tot risico's op bubbelvorming, waarbij er enorme pieken kunnen ontstaan in bepaalde beleggingen, maar er ook weer scherpe prijsdalingen optreden. Dat zegt president Børge Brende van het World Economic Forum (WEF) in een interview met het Duitse persbureau dpa.
Zo zijn de aandelenmarkten naar records gestegen, mede aangejaagd door de omvangrijke investeringen van grote techbedrijven in AI. "Dit jaar hebben we alleen al 500 miljard dollar aan AI-investeringen. Dus er kunnen zorgen zijn dat er bubbels ontstaan bij AI of crypto's", aldus de Noorse WEF-president. Hij zegt dat beleggers geduld moeten hebben met dit soort investeringen die volgens Brende ook nieuwe aanjagers van economische groei kunnen zijn.
Hij zei ook dat AI kan zorgen voor grote doorbraken in onder meer wetenschap, medicijnen, ruimtevaart en energie. "AI kan processen zo sterk versnellen", aldus Brende.
