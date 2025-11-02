Schaatsster Conijn prolongeert Nederlandse titel op 5000 meter

HEERENVEEN (ANP) - Merel Conijn heeft bij de NK afstanden in Heerenveen voor de tweede keer op rij de Nederlandse titel op de 5000 meter veroverd. De 24-jarige schaatsster van AH-Zaanlander was met een persoonlijk record van 6.41,48 sneller dan teamgenotes Marijke Groenewoud en Bente Kerkhoff.

Conijn moest in de slotrit hard rijden om teamgenote Marijke Groenewoud te verslaan en om de tot dan toe beste tijd van Bente Kerkhoff van 6.49,71 voor te blijven. In de laatste ronden schaatste de titelverdedigster weg bij Groenewoud en bleef maar nipt boven de beste tijd ooit in Thialf van Irene Schouten van 6.41,25. Groenewoud werd tweede in 6.44,59.

Vijf schaatssters gaan naar de wereldbekerwedstrijden op de 3000 en 5000 meter. De beste twee schaatssters van de 5000 meter hebben zich gekwalificeerd, samen met de beste schaatssters op de 3000 meter. De eerste wereldbekerwedstrijd is van 14 tot en met 16 november in Salt Lake City.