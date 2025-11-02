Nederland geeft gestolen beeld terug aan Egypte

DEN HAAG (ANP) - Nederland gaat een gestolen beeld teruggeven aan Egypte. Demissionair premier Dick Schoof heeft dat zondag meegedeeld aan de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi bij de opening van het nieuwe Grand Egyptian Museum (GEM).

Het gaat om een sculptuur van een hoofd van ongeveer 3500 jaar oud. Het gezicht zou dat van een hoge ambtenaar uit de dynastie van farao Thoetmosis III voorstellen.

In 2022 werd het hoofd aangeboden op de kunstbeurs TEFAF in Maastricht. Na een anonieme tip bleek het beeld gestolen, waarna de handelaar het vrijwillig afstond. Het beeld zou zijn geplunderd en ten onrechte Egypte uit zijn gevoerd.

Waarschijnlijk keert de sculptuur dit jaar nog terug naar Egypte.

Schoof spreekt bij de opening van het museum ook samen met de premiers van België en Luxemburg met de Egyptische president. Het zal onder meer gaan over het vredesplan voor Gaza en de wederopbouwconferentie die Nederland mede organiseert.