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Topmannen AI-bedrijven opgeroepen voor Australisch onderzoek

Economie
door anp
zondag, 27 september 2026 om 9:34
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SYDNEY (ANP/RTR) - De topmannen van OpenAI en Anthropic zijn opgeroepen voor een Australisch senaatsonderzoek naar AI. Het onderzoek richt zich op de gevolgen van AI en datacenters voor Australische gemeenschappen en sectoren, en voor het water- en energieverbruik. Deze week werd bekend dat een AI-programma van OpenAI een Australische overheidswebsite is binnengedrongen en daar toegang had tot medische gegevens die niet openbaar zijn.
OpenAI-topman Sam Altman en Anthropic-topman Dario Amodei hebben schriftelijke verzoeken gekregen om voor de senaatscommissie te verschijnen. De openbare hoorzittingen vinden donderdag plaats.
"Sam Altman moet belangrijke vragen beantwoorden over de hack van Australische overheidswebsites door OpenAI", zei senator Sarah Hanson-Young, die het onderzoek voorzit.
De infiltratie van de overheidswebsite vond plaats in juni. OpenAI stelt pas in augustus op de hoogte te zijn geweest van het incident. De Australische premier Anthony Albanese noemde het eerder "onacceptabel".
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