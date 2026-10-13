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Topvrouw AH: systemen rondom winkelvoorraad als eerste opgestart

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Albert Heijn is eerst begonnen met het herstellen van de systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Dat zei topvrouw Margaret Versteden-Van Duijn van de supermarktketen in het programma Eva. Over de oorzaak van het cybersecurity-incident, zoals AH het zelf noemt, liet ze niks los.
Albert Heijn is bezig om de "belangrijkste" systemen als eerste op te starten. "De reden dat we dat doen, is dat we heel zorgvuldig willen zijn. Zodat we dingen alleen maar live zetten als we 100 procent zeker zijn dat alles veilig is", legde de topvrouw uit. "We beginnen natuurlijk met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad."
Op de vraag van Eva Jinek of het om een hack gaat, antwoordde Versteden-Van Duijn dat een cybersecurity-incident "veel verschillende oorzaken kan hebben". "Het zou een hack kunnen zijn, maar het kan ook iets anders zijn. Dus ik vind het niet verantwoord om dat nu te zeggen", aldus de topvrouw. Albert Heijn heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat klantgegevens bij het incident zijn buitgemaakt.
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