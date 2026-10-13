Cornell schort evenementen op om onderzoek naar studentenkorpsen

ITHACA (ANP/AFP) - De Cornell-universiteit in de Amerikaanse staat New York heeft evenementen van studentenkorpsen voor dit academisch jaar opgeschort. Dit na forse kritiek op de universiteit vanwege uitblijvend handelen na een vermeende groepsverkrachting binnen een van de studentenkorpsen in 2024. De belangrijkste aanklager in de staat nam begin oktober het onderzoek naar dat voorval over, om te wegen of dat wel goed was afgehandeld.

Volgens de universiteit moet de opschorting de tijd bieden om de cultuur binnen de studentenkorpsen te onderzoeken. De demonstraties die volgden op verkrachtingsaantijgingen van de studente 'Jane Doe' afgelopen maand, draaien goeddeels om wat demonstranten zien als een verkrachtingscultuur binnen Cornell.

De studente spande een rechtszaak aan. Volgens haar advocaten werd de toen 20-jarige studente indertijd misleid over de voortgang van het onderzoek. In werkelijkheid werd het onderzoek vrijwel direct na aanvang gestaakt.