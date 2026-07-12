Topvrouw Daimler: vrachtwagenindustrie in gevaar door CO2-regels

STUTTGART (ANP) - De Europese vrachtwagenindustrie wordt in haar voortbestaan bedreigd. Daarvoor waarschuwt Karin Rådström, topvrouw van truckbouwer Daimler, zondag in een interview met het Duitse persbureau dpa. "Als de CO2-regelgeving niet wordt aangepast, zet Europa het concurrentievermogen van zijn vrachtwagenindustrie op het spel."

Om klimaatdoelstellingen van Brussel te halen, moet de CO2-uitstoot van nieuwe zware vrachtwagens in 2030 met 43 procent zijn gedaald ten opzichte van 2019. Daarvoor is het volgens Rådström nodig dat ongeveer 35 procent van alle nieuwe vrachtwagens in Europa op batterijen of waterstof rijdt. Vorig jaar was echter slechts 2 procent elektrisch.

De topvrouw spreekt van een enorme opgave, te meer omdat er nog niet genoeg laadstations zijn. "Het grootste probleem blijft de infrastructuur en het opladen", zegt Rådström. Zelfs klanten die willen overstappen op elektrisch vervoer, twijfelen volgens haar of ze hun voertuigen in de toekomst wel onderweg kunnen opladen.