IMF pleit voor aanstelling van Europese 'interne markt-tsaar'

WASHINGTON (ANP) - De Europese Unie moet de aanstelling van een "interne markt-tsaar" overwegen "met echte bevoegdheid" om hervormingen door te voeren. Daarvoor pleitte topvrouw Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) woensdag. Een krachtig figuur om de economie in Europa meer tot een eenheid te smeden is volgens de Bulgaarse nodig voor het vergroten van de weerbaarheid van het continent.

In de ogen van Georgieva is er in de EU de laatste tijd "genoeg hoogdravende retoriek over hoe het concurrentievermogen te vergroten". "Jullie weten wat er moet gebeuren. Het is tijd voor actie", benadrukte ze in een toespraak, waarin ze tevens vooruitblikte op de nieuwe economische ramingen van het fonds die volgende week verschijnen.

"Verwijder grensbelemmeringen op de arbeidsmarkt, in de handel van goederen en diensten, energie en financiën. Bouw een Europees financieel systeem. Creëer een energie-unie. Voltooi uw project. En haal de dynamiek van de private sector in de VS in", vervolgde de IMF-topvrouw. Dat laatste illustreerde Georgieva door te wijzen op de enorme omvang van sommige Amerikaanse bedrijven. Hun flinke groei zou mogelijk zijn gemaakt doordat de Verenigde Staten wel als één economie fungeren.

Europese industrie concurrerender maken

De EU heeft in de Fransman Stéphane Séjourné al een eurocommissaris die zich bezighoudt met het concurrerender maken van de Europese industrie en het versterken van de interne Europese markt. Toch laat de economische eenwording volgens deskundigen al jaren te wensen over.

De handel tussen lidstaten botst nog steeds op veel barrières. Het gaat bijvoorbeeld om verschillende aanbestedingsregels of tekortschietende infrastructuur. Dat voorkomt dat de Europese gemeenschappelijke markt echt als één markt werkt. Volgens een eerdere studie van het IMF zijn de belemmeringen op de interne markt vergelijkbaar met een handelstarief van 44 procent op goederen en van 110 procent op diensten. Het wegnemen van die barrières zou een flinke boost aan de economie kunnen geven.

Georgieva richtte zich in haar toespraak niet alleen tot Europa, maar stipte ook problemen in andere delen van de wereld aan. De Amerikaanse regering doet er op haar beurt verstandig aan het federale begrotingstekort eens goed aan te pakken, stelde de IMF-baas. De VS zitten sinds vorige week tevens in een shutdown, omdat de Democraten en Republikeinen het niet eens kunnen worden over een begroting. Dat betekent dat honderdduizenden ambtenaren niet kunnen werken totdat er een akkoord is.