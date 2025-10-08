ECONOMIE
Neergestoken burgemeester van Herdecke niet meer in levensgevaar

Samenleving
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 15:52
anp081025166 1
HERDECKE (ANP/DPA) - De onlangs gekozen burgemeester van het Duitse Herdecke die gewond raakte bij een mesaanval, is niet langer in levensgevaar. Ze heeft haar 17-jarige dochter als verdachte aangewezen. Dat hebben de politie en het Openbaar Ministerie bekendgemaakt tijdens een persconferentie.
De politie meldde eerder al dat er vermoedelijk sprake was van een familieconflict. De 57-jarige Iris Stalzer raakte dinsdag ernstig gewond. Haar twee tienerkinderen werden diezelfde dag voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. De politie wilde toen niet zeggen of ze waren gehoord als getuigen of verdachten.
De politica van de sociaaldemocratische partij (SPD) won vorige maand de lokale verkiezingen in Herdecke. De stad ligt in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen.
