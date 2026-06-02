Japanse keizer naar Delft, Leiden, Utrecht en Amstelveen

door anp
dinsdag, 02 juni 2026 om 11:56
DEN HAAG (ANP) - De Japanse keizer Naruhito brengt over twee weken een bezoek aan Delft, Leiden, Utrecht en Amstelveen. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dinsdag het programma bekendgemaakt.
Het staatsbezoek van keizer Naruhito en zijn vrouw Masako begint op woensdag 17 juni met een ceremonie op de Dam in Amsterdam. In het paleis daar zijn keizerlijke geschenken uit de Koninklijke Verzamelingen tentoongesteld. Na de zomer mag het publiek die bezichtigen. Vanuit Amsterdam gaat de keizer met koning Willem-Alexander naar kennisinstituut Deltares in Delft. De eerste dag eindigt met een staatsbanket in het Paleis op de Dam.
De dag erna ontmoet Naruhito de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, en luncht hij met premier Jetten en koning Willem-Alexander in het Mauritshuis in Den Haag. Daarna gaat de keizer naar het Vredespaleis, gevolgd door een bezoek aan de Universiteit Leiden en de Japanse tuin van de Hortus botanicus in Leiden.
