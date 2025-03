Toyota lanceert negen nieuwe elektrische modellen in Europa

TOKIO (ANP/RTR) - Toyota lanceert voor het einde van 2026 vijf nieuwe elektrische modellen op de Europese markt, meldt de Japanse autofabrikant. Het gaat om drie SUV-modellen tegen eind 2025: de compacte Urban Cruiser, een elektrische versie van de middelgrote CH-R+ en een geactualiseerde versie van de bZ4X, Toyota's eerste elektrische model. Drie andere elektrische voertuigen volgen tegen eind 2026. Lexus, het premiummerk van de groep, lanceert drie elektrische auto's in 2025, waaronder een nieuwe versie van de SUV RZ.

Het Japanse concern boekt met zijn hybride modellen goede resultaten op de Europese markt, maar bleef lang terughoudend met volledige elektrificatie. De verwachting is dat elektrische auto's slechts een tiende van de verkoop in Europa vormen. Toyota produceert 70 procent van de voertuigen die het in Europa verkoopt op het continent, maar importeert de elektrische voertuigen uit Azië tot de verkoop toeneemt.