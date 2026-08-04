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Rusland meldt neerhalen honderden drones, schade bij Wildberries

Samenleving
door anp
dinsdag, 04 augustus 2026 om 8:58
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MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - Rusland stelt dat het bij nachtelijke aanvallen 320 Oekraïense drones heeft neergehaald. De Russische autoriteiten melden dat bij aanvallen zes mensen om het leven zijn gekomen en negen personen gewond raakten. In de regio's bij de grote steden Moskou en Sint-Petersburg liepen magazijnen schade op.
De grote onlineverkoper Wildberries bevestigt dat bij Sint-Petersburg een magazijn is geraakt en brand uitbrak. In Oekraïne wordt betoogd dat Russische militairen in de webwinkel spullen kunnen kopen die bruikbaar zijn in de oorlog, zoals communicatieapparatuur, beschermingsvesten en drone-onderdelen.
Oekraïne voert regelmatig drone-aanvallen uit op infrastructuur in Rusland en Wildberries is daarbij vaker doelwit. Oekraïense media schreven dat ook bij Moskou een locatie van de onlineverkoper lijkt te zijn getroffen, maar dat heeft het bedrijf niet bevestigd.
Vijf van de doden vielen volgens de autoriteiten in de regio Moskou, een zesde in de grensregio Belgorod.
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