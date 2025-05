Toyota waarschuwt voor winstval door Amerikaanse importheffingen

TOYOTA CITY (ANP/BLOOMBERG) - De Japanse autoproducent Toyota waarschuwt voor een winstdaling van 35 procent in het lopende boekjaar als gevolg van de Amerikaanse importheffingen. De grootste autofabrikant ter wereld verwacht dat de nettowinst in het boekjaar dat loopt tot en met maart volgend jaar daalt tot 3,1 biljoen yen, omgerekend 19,1 miljard euro.

Dat is aanzienlijk minder dan waarop marktkenners rekenden. "De geschatte impact van Amerikaanse tarieven in april en mei 2025 is voorlopig meegenomen", staat in een verklaring van Toyota. Het concern houdt rekening met een negatieve impact van 180 miljard yen op de winst over april en mei door de extra heffingen.

Het bedrijf schaart zich hiermee onder de vele autofabrikanten, dealers en toeleveranciers die worden geraakt door het grillige handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump.