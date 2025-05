Veel patiënten verkeerd geïnformeerd, artsen starten campagne

DEN HAAG (ANP) - 85 procent van de artsen krijgt te maken met patiënten die verkeerd geïnformeerd zijn. Patiënten twijfelen vaker aan het medisch advies van hun arts of negeren het zelfs, meldt artsenfederatie KNMG.

De artsenfederatie start daarom samen met isdatechtzo.nl, een initiatief van Netwerk Mediawijsheid, een campagne om de strijd aan te gaan met desinformatie in de spreekkamer. Het doel van de campagne is om mensen weerbaarder te maken tegen misleidende medische informatie die online circuleert.

Dat steeds meer Nederlanders worden blootgesteld aan medische desinformatie, blijkt ook uit recent onderzoek van AI-bedrijf Textgain. Op Instagram, TikTok en YouTube verschijnen dagelijks gemiddeld 280 video's over gezondheid. Veel van deze video's bevatten onjuiste of misleidende informatie. In totaal zijn er in de eerste drie maanden van 2025 ongeveer 25.000 Nederlandstalige gezondheidsvideo's geplaatst op deze platforms.

Textgain verzamelde tussen januari en maart 2025 socialmediaberichten over onderwerpen als supplementen, anticonceptie, voeding en mentale gezondheid. Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van BENEDMO, een Belgisch-Nederlandse samenwerking tegen desinformatie, waarin onder meer ANP, Beeld en Geluid, Pointer, VRT NWS en diverse universiteiten uit Vlaanderen en Nederland samenwerken.