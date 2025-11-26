GroenLinks-PvdA wil 2 miljard voor Oekraïne om gat te dichten

DEN HAAG (ANP) - GroenLinks-PvdA wil dat het demissionaire kabinet 2 miljard euro extra vrijmaakt om een gat in de militaire hulp aan Oekraïne voor volgend jaar te dichten. In 2026 krijgt de regering in Kyiv 3,5 miljard euro steun, maar daar is dit jaar al 2 miljard van uitgegeven. Dat gat moet worden aangevuld, zegt fractieleider Jesse Klaver. Zijn partij dient donderdag bij een debat over Oekraïne een voorstel in om het ontstane tekort aan te vullen. D66 en CDA hebben al laten weten de motie te steunen.

Premier Dick Schoof gaf in een debat eind september aan nu niet meer geld te willen uittrekken voor Oekraïne. Hij zei toen dat we "dit jaar en ook begin volgend jaar echt kunnen doen wat nodig is met de middelen die we hebben". Hij benadrukte dat andere EU-landen meer moesten geven. De Kamer nam daarop een motie van CDA'er Derk Boswijk aan, waarin het kabinet wordt gevraagd "zich in te blijven spannen dat er geen ongewenste gaten vallen in de militaire steun aan Oekraïne" volgend jaar.

Volgens Klaver heeft Oekraïne de financiële hulp hard nodig. De situatie in het land is "heel, heel ernstig", zei hij bij een toelichting op de motie. De Oekraïners vechten ook voor "onze vrede en veiligheid". Op het slagveld staan de Oekraïense strijdkrachten onder druk en sinds het aantreden van Donald Trump kan het land niet meer automatisch rekenen op steun uit Washington. Nederland heeft sinds het begin van de oorlog in 2022 inmiddels 8,7 miljard euro aan militaire hulp aan Oekraïne gegeven (stand van eind september).

Klaver komt met de motie omdat hij denkt dat Schoof het tekort van volgend jaar niet meer zal aanvullen. "Ik heb niet de indruk dat dit nog aangekondigd gaat worden." Aangezien het kabinet demissionair is, is het daarom aan de Kamer om het initiatief te nemen, vindt de leider van GroenLinks-PvdA. Hij verwacht dat een ruime meerderheid de motie zal steunen. In het verleden was er steeds brede steun voor Oekraïne in de Kamer. Klaver weet nog niet wat de VVD gaat doen, hoewel er wel contact is geweest met de liberalen.