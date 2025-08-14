Hockeyer Pieters met plezier terug in Oranje als middenvelder

VENLO (ANP) - Het plezier is terug bij Terrance Pieters. De 28-jarige hockeyer maakt op het EK in Duitsland weer volop deel uit van het nationale team, dat donderdagmiddag in de halve finale Frankrijk treft. De voormalige aanvaller van Oranje vond na een periode vol twijfels hulp bij een sportpsycholoog, voerde een goed gesprek met bondscoach Jeroen Delmee en stemde in met een andere positie. "Ik heb even gedacht aan stoppen, maar nu vind ik hockey weer leuk. Ik focus me nu op mijn ontwikkeling als speler. En minder op het moeten spelen van eindtoernooien", aldus Pieters tegen het ANP in Venlo, waar Oranje tijdens het EK verblijft.

De klap kwam hard aan bij Pieters toen Delmee geen plaats vrijmaakte in zijn olympische selectie. Het kwam er kortweg op neer dat Pieters minder multifunctioneel was dan andere aanvallers. Zwaar teleurgesteld vertrok hij naar Bali om tijdens de Olympische Spelen in Parijs zo ver mogelijk weg te zijn. Pieters keek niet naar de wedstrijden, maar hij ontkwam niet aan het nieuws dat Nederland de gouden medaille had veroverd. "Dat was niet makkelijk. Het deed veel pijn om dit te moeten missen. Toch was ik ook ergens wel trots omdat ik eerder deel uitmaakte van Oranje. Het is misschien wel de mooiste prestatie van onze generatie. Het is moeilijk dat ik die niet kan delen met de anderen."

Pieters keerde na de Spelen weer terug bij Oranje, maar richt zich sindsdien op een positie als linkermiddenvelder. "Ik had even tijd nodig om daarop te focussen. Toch zie ik in dat daar de meeste toekomst voor me ligt als hockeyer in Oranje. Een sportpsycholoog heeft me geholpen bij dit proces. Ik probeer te groeien in mijn nieuwe rol."

Treffers tegen de Belgen

De 94-voudig international liet zich in het EK-duel met België van zijn beste kant zien. Als middenvelder maakte hij twee van de vier doelpunten van Oranje bij de 4-2 zege. "Hij viel twee keer lekker voor mijn stick. De eerste was uit een rebound na een corner. En bij de tweede stond ik na een goede aanval op de juiste plek", zei Pieters voor de halve finale tegen Frankrijk. "Het gaat me steeds beter af. En ik ben het scoren niet verleerd."

Bondscoach Delmee is ingenomen met de wijze waarop Pieters is teruggekeerd in Oranje. "Ik snap dat het allemaal zeker niet makkelijk voor hem is geweest. Gelukkig ziet hij zelf in dat hij op zijn nieuwe positie de meeste kans maakt om bij Oranje te blijven. En om later misschien alsnog uit te komen op een WK of de Spelen."