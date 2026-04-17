Transavia en TUI schrappen geen vluchten vanwege kerosineprijs

Economie
door anp
vrijdag, 17 april 2026 om 11:28
SCHIPHOL (ANP) - Transavia en TUI overwegen niet vluchten te annuleren vanwege de gestegen kerosineprijs. Donderdag maakte KLM bekend vanaf 27 april 160 vluchten tussen Schiphol en andere Europese bestemmingen te schrappen, omdat ze door de gestegen kerosinekosten niet rendabel uitgevoerd zouden kunnen worden. Luchtvaartmaatschappij Transavia en reisorganisatie TUI, die vakantiegangers ook van en naar hun bestemming vliegt, laten weten dit momenteel niet van plan te zijn.
Een woordvoerster van Transavia zegt dat de KLM-dochtermaatschappij altijd kijkt waar over enkele maanden meer of minder capaciteit wordt ingezet. Het vluchtschema is volgens haar vooralsnog niet aangepast vanwege de prijs van de vliegtuigbrandstof.
Vorige maand voerden Transavia en KLM prijsverhogingen in vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. De woordvoerster van Transavia kan niet uitsluiten dat "meer aanpassingen gaan komen". Kerosine is flink duurder geworden sinds de Iranoorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz.
