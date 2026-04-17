EU wil formele banden met Syrië herstellen en sancties verzachten

door anp
vrijdag, 17 april 2026 om 11:30
BRUSSEL (ANP/RTR) - De Europese Unie wil de politieke betrekkingen met Syrië herstellen. Ze wil daarmee onder meer de weg vrijmaken voor nauwere economische en veiligheidsbanden. Dit blijkt uit een document dat Reuters heeft ingezien. Daarin zou ook staan dat de EU de sancties tegen Syrië verder wil verzachten. Op 11 mei zouden de gesprekken hierover op hoog politiek niveau beginnen met de Syrische overgangsautoriteiten.
Het stuk van de Europese Commissie zou volgens Reuters deze week onder de EU-lidstaten zijn verspreid.
In het document staan plannen om de economische samenwerking tussen de EU en Syrië te intensiveren. Ook staat er volgens Reuters in dat de EU met de Syrische autoriteiten wil samenwerken om de "veilige, vrijwillige en waardige terugkeer" van vluchtelingen en ontheemden te faciliteren.
In Europa wonen meer dan 1 miljoen Syrische vluchtelingen en asielzoekers. Hun terugkeer staat sinds de val van Assad eind 2024 bovenaan de agenda van veel Europese landen.
Waarom je elke nacht rond 3 uur wakker wordt (en wat je lichaam je probeert te vertellen)

Winsten bedrijven naar recordhoogte omdat ze nu een smoes hebben voor prijsverhogingen

Negen kleine manieren waarop je je kat elke dag in de war brengt

Veel kritiek op comeback Marco Borsato: "Waarom stuurde je die appjes"

Langzaam maar heel zeker komt de oliecrisis op ons af

Gevonden: Sarah Ferguson zit in de Alpen

