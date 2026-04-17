Check je eigen belastingdossier: welk vinkje staat er achter jouw naam?

Wat weet de Belastingdienst allemaal van jou en in wat voor risicoprofiel val jij? Dankzij de privacywet kun je daar nu zelf achter komen. Je hebt het recht om over de schoude van de belastinginspecteur mee te kijken in je eigen dossier, inclusief eventuele interne oordelen.

De verhouding tussen burger en fiscus voelt vaak als eenrichtingsverkeer. Maar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wijst op een krachtig tegenmiddel: het recht op inzage. Dat betekent dat je alle persoonsgegevens mag opvragen die de Belastingdienst over jou heeft opgeslagen.

Interne vinkjes

En dat gaat verder dan alleen cijfers en formulieren. Volgens de AP vallen daar ook "meningen of beoordelingen over u" onder. Met andere woorden: je kunt zien of er ergens een intern vinkje achter jouw naam staat dat bepaalt hoe streng je wordt gecontroleerd.

Na de toeslagenaffaire werd de beruchte zwarte lijst (FSV) afgeschaft. Maar dat betekent niet dat de Belastingdienst gestopt is met selecteren. De algoritmes draaien nog steeds op volle toeren.

Deze systemen bepalen wie extra in de gaten wordt gehouden. De fiscus hoeft niet alles prijs te geven, maar moet wél uitleggen wat de logica is achter zulke automatische beslissingen. Zo krijg je inzicht in welke risicoprofielen of signalen aan jouw naam zijn gekoppeld.

Zo vraag je je dossier op

Je dossier opvragen is simpel, maar vereist wel een beetje geduld. Je moet een schriftelijk verzoek indienen bij de Belastingdienst. Daarna controleren ze eerst of jij het echt bent. Vervolgens hebben ze maximaal een maand om te reageren.

Je krijgt dan een overzicht van je gegevens. Dat is geen ontzettend spannend verhaal, maar het geeft wel een goed beeld van hoe de overheid naar jou kijkt. Neem de vijf stappen door op de website van Autoriteit Persoonsgegevens

Niet alles wordt gedeeld

Er zijn grenzen aan de inzage. Als het proces de openbare veiligheid schaadt of een lopend onderzoek in de weg zit, mag de Belastingdienst weigeren. Ook interne juridische analyses blijven meestal achter slot en grendel.

Toch blijft er genoeg over voor in je brievenbus. En weigert de fiscus mee te werken? Dan kun je ze in gebreke stellen of een klacht indienen bij de AP.

Wie wil weten welk label de Belastingdienst op hem plakt, kan dat dus gewoon zelf checken.