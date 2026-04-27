Transavia Nederland schrapt geen vluchten om kerosineprijzen

SCHIPHOL (ANP) - Nederlandse Transavia-reizigers worden niet geraakt door geschrapte vluchten om de hoge kerosineprijzen. Volgens een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij heeft alleen het Franse deel van Transavia besloten om in mei en juni een deel van haar vluchten te schrappen. Vluchten vanuit Nederland worden niet getroffen.

Zondag meldden Franse media dat Transavia komende twee maanden ongeveer 2 procent van haar vluchten schrapt. Het Franse en Nederlandse deel van Transavia opereren echter los van elkaar, ondanks dat ze beiden tot luchtvaartconcern Air France-KLM behoren.

Eerder deze maand zei Transavia in Nederland al nog niet te overwegen vluchten te annuleren om de gestegen kerosineprijs. KLM besloot wel om 160 vluchten van en naar Schiphol te schrappen. Ze zouden door de duurdere brandstof als gevolg van de Iranoorlog niet rendabel kunnen worden uitgevoerd. Dit betreft onder andere vluchten van en naar Londen en Düsseldorf, waar KLM doorgaans meerdere keren per dag op vliegt.