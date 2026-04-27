De stille omwenteling in het Nederlandse magazijn

Nederland staat midden in een logistieke transitie die grotendeels onder de radar blijft. Terwijl debatten over elektrische auto's op de snelweg alle aandacht opeisen, speelt er in hallen en distributiecentra een minstens zo ingrijpende verandering. Steeds meer bedrijven vervangen hun fossiele intern transportmaterieel door elektrische alternatieven, en dat heeft gevolgen die verder reiken dan alleen het klimaat.

Van uitlaatgas naar stille aandrijving

Wie ooit een magazijn binnenstapte waar LPG-heftrucks rondrijden, herinnert zich de geur en het lawaai. Dat beeld verandert snel. De sector gaat over op elektrisch rijdend materieel, aangedreven door een combinatie van duurzaamheidsdoelstellingen, stijgende brandstofprijzen en strengere regelgeving rondom luchtkwaliteit op de werkvloer. Daarbij gaat het niet alleen om heftrucks, maar ook om kleinere rijdende machines die dagelijks honderden ritten maken door smalle gangpaden.

Concreet gaat het om machines die pallets verplaatsen over korte afstanden, van laaddock naar opslag en van opslag naar expeditie. Een werkpaard van de moderne logistiek. De markt voor elektrische palletwagens is de afgelopen jaren fors gegroeid, mede omdat de aanschafprijs daalt terwijl de energiekosten per draaiuur structureel lager liggen dan bij fossiele aandrijving.

De businesscase is sterker dan veel ondernemers denken

Een veelgehoord bezwaar is de hogere aanschafprijs van elektrisch materieel. Toch klopt die redenering maar gedeeltelijk. De totale eigendomskosten over de levensduur van een elektrische machine liggen aantoonbaar lager, omdat zowel het onderhoud als de elektriciteitskosten per uur lager zijn dan bij LPG of diesel. Bovendien gaan elektrische machines langer mee, wat grote vervangingsinvesteringen uitstelt.

Er is ook een wettelijke dimensie. Vanaf 2025 zijn in tientallen Nederlandse steden zero-emissiezones van kracht voor logistiek verkeer. Bedrijven die hun intern transport nog niet hebben geëlektrificeerd, lopen het risico te investeren in materieel dat over enkele jaren simpelweg niet meer inzetbaar is in of nabij binnensteden. Vroegtijdig overstappen is daarmee geen idealisme, maar gewoon rationele bedrijfsvoering.

Logistiek en duurzaamheid zijn geen tegenpolen

De duurzaamheidsprestaties van de Nederlandse logistieke sector verbeteren, maar de doelstellingen voor 2030 vereisen een aanzienlijke versnelling. De CO2-uitstoot van de sector daalde met 12 procent ten opzichte van 2022, maar de doelstellingen voor 2030 vereisen een verdere versnelling van de transitie. De elektrificatie van intern transport in magazijnen is een van de meest directe manieren waarop individuele bedrijven aan die versnelling kunnen bijdragen.

Bijkomend voordeel: werknemers profiteren mee. Elektrisch aangedreven materieel stoot geen uitlaatgassen uit, produceert minder geluid en trilt minder, wat de arbeidsomstandigheden in magazijnen merkbaar verbetert. Dat is in een krappe arbeidsmarkt geen bijzaak.

Een trend die aansluit bij bredere verschuivingen

De elektrificatie van interne logistiek past in een bredere beweging. Het aandeel hernieuwbare energie in het totale verbruik stijgt snel, wat ook de businesscase voor elektrisch intern transport sterker maakt. Hoe groener het elektriciteitsnet, hoe schoner elke laadbeurt.

De stille omwenteling in het Nederlandse magazijn is misschien minder zichtbaar dan een elektrische vrachtauto op de snelweg, maar haar impact op kostenstructuren, arbeidsomstandigheden en de CO2-footprint van de logistieke sector is minstens zo wezenlijk. Bedrijven die nu investeren in de juiste machines lopen niet achter de feiten aan, maar lopen er gewoon op vooruit.