China blokkeert overname AI-bedrijf door Facebook-moeder Meta

BEIJING (ANP/BLOOMBERG/AFP) - De overname van het van oorsprong Chinese AI-bedrijf Manus door Facebook-moederconcern Meta Platforms mag niet doorgaan van China. Chinese autoriteiten blokkeren de deal waarmee 2 miljard dollar is gemoeid, zonder daarvoor een duidelijke reden te noemen.

De Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie in Beijing heeft besloten dat het "de buitenlandse investering in de overname van het Manus-project verbiedt" en "eist dat de betrokken partijen de overnametransactie intrekken". Het nieuws volgt op mediaberichten van vorige maand dat China twee medeoprichters van het bedrijf had verboden het land te verlaten.

Manus is gevestigd in Singapore, maar werd in China opgericht door techbedrijf The Butterfly Effect. Het bedrijf heeft een AI-hulp op de markt gebracht die zelfstandig taken kan uitvoeren zoals cv's beoordelen, vakanties plannen of aandelen analyseren. Voor Meta zou dit een aanvulling zijn op de eigen AI-chatbot die het socialemediabedrijf al via WhatsApp, Instagram en Facebook aanbiedt.