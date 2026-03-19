Transavia onderzoekt vlucht met passagiers in cockpit

Economie
door anp
donderdag, 19 maart 2026 om 17:11
SCHIPHOL (ANP) - Luchtvaartmaatschappij Transavia stelt een onderzoek in naar gebeurtenissen rond een vlucht vorige maand omdat enkele passagiers tijdens de vlucht in de cockpit zaten. Het gaat om een vlucht op 21 februari van het Egyptische Hurghada naar Schiphol die overboekt was. Dat bevestigt een woordvoerster van Transavia na berichtgeving door RTL Nieuws.
Een passagier zei tegen RTL Nieuws dat een piloot op het vliegveld opriep om twee passagiers plaats te laten nemen in de cockpit. Een vrouw en een meisje hadden zich gemeld.
De woordvoerster van Transavia zegt dat informatie over wie in de cockpit zaten en hoe de situatie is ontstaan, onderdeel uitmaakt van het onderzoek.
POPULAIR NIEUWS

Wie is Lidewij de Vos?

Saoedi-Arabie wil Iran gaan aanvallen

Poetin pest Trump: twee olietankers naar Cuba

'Hybrid creep' neemt toe: hierom kun jij straks minder thuiswerken

Olie mogelijk naar 200 dollar, omdat Iran driegt met 'grootschalige economische oorlog' tegen het Westen

Tinder stuurt jouw gezicht naar Amerika

