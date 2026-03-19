Karalis daagt Duplantis uit: ben gevaarlijk als ik plezier heb

TORUN (ANP) - De Griekse polsstokhoogspringer Emmanouil Karalis daagt nadrukkelijk wereldrecordhouder Armand Duplantis uit op de WK indooratletiek in Torun (Polen). "Ik ben gevaarlijk als ik plezier heb", zei hij op een persconferentie in de atletiekhal. "Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Ik voel me goed, geloof in mezelf, geloof in mijn vermogen om hoog te springen."

Karalis sprong onlangs op de Griekse kampioenschappen over 6,17 meter en hij liet daarmee zelfs Duplantis schrikken. De Zweed bracht kort daarna het wereldrecord op 6,31 meter. "Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het me niet een beetje heeft aangespoord", sprak Duplantis in aanloop naar de WK indoor, waar hij voor zijn vierde titel op rij gaat.

De cijfers van Duplantis zijn ongeëvenaard; hij is 38 wedstrijden op rij ongeslagen en sprong in 79 wedstrijden over 6 meter. Er is hem al vaker gevraagd of 6,40 meter haalbaar is. "Het is eigenlijk niet iets waar ik me druk om maak. Ik ben nooit zo'n cijfermens geweest. Ik houd ervan om steeds weer te proberen de grenzen te verleggen."