Transavia schrapt vluchten door technische problemen

SCHIPHOL (ANP) - Door lastminuteproblemen bij Transavia moest de luchtvaartmaatschappij vorige week opnieuw vluchten schrappen. "Er zullen ongetwijfeld reizigers zijn die daardoor helaas niet op vakantie kunnen. Dat spijt ons zeer", aldus een woordvoerder.

De Telegraaf schrijft dat Transavia vorige week, in het hoogseizoen, 32 vluchten moest annuleren. Transavia gaat niet in op aantallen, maar de operatie heeft wel "flinke verstoringen" gekend de afgelopen week, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van die krant en NH Nieuws.

Transavia kondigde eerder dit jaar al aanpassingen aan in haar vluchtschema, mede door uitloop van groot onderhoud. Ook nu nog kijkt de luchtvaartmaatschappij "vooruit" om "stabiliteit te creëren in het netwerk". "Formeel is dat een annulering, maar met een omboekratio van bijna 100 procent zorgen we ervoor dat passagiers niet worden geraakt, als in dat zij geen vlucht hebben."

Onvoorziene omstandigheden

De lastminuteannuleringen van afgelopen week zijn volgens de woordvoerder een ander verhaal. Sommige vliegtuigen stonden met technische problemen vast in het buitenland. In de keten van reparaties en onderdelen is het al lastig en dat de vliegtuigen niet in Nederland staan is een extra complexiteit, zegt hij.

"Er is altijd een bepaalde onzekere factor. Dit is vervelend, maar nog steeds vervoeren we veruit de meeste mensen wel volgens het schema. Het is een heel klein percentage dat niet uitgevoerd wordt." Ook andere luchtvaartmaatschappijen krijgen te maken met onvoorziene omstandigheden, benadrukt de zegsman.

Beperkte vloot

Transavia heeft vier extra vliegtuigen achter de hand. "Helaas heb je soms te maken met een dag waarin dat niet voldoende blijkt." Elk incident kan een annulering betekenen als de luchtvaartmaatschappij door de reserves heen is, volgens de woordvoerder.

Bovendien schrapt Transavia vier retourvluchten van en naar Beiroet, nu de spanningen in Libanon zijn opgelopen sinds een raketaanval zaterdag op een door Israël geannexeerde stad in de Golanhoogten. Sinds die aanval werd gevreesd voor een vergeldingsaanval.