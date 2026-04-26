Transavia schrapt vluchten in mei en juni vanwege kerosineprijzen

SCHIPHOL (ANP/AFP) - Luchtvaartmaatschappij Transavia schrapt een deel van haar vluchten in mei en juni nu de prijzen voor vliegtuigbrandstof sterk stijgen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft het bedrijf aan persbureau AFP laten weten.

De geschrapte vluchten vertegenwoordigen ongeveer 2 procent van het vluchtschema van de luchtvaartmaatschappij, aldus een woordvoerder van de KLM-dochter. Gedupeerde klanten krijgen de keuze uit "kosteloos omboeken, een voucher of volledige terugbetaling van hun ticket", aldus de woordvoerder. Eerder deze maand zei Transavia nog niet te overwegen vluchten te annuleren vanwege de gestegen kerosineprijs.

Net als andere luchtvaartmaatschappijen heeft Transavia de ticketprijzen al verhoogd, met gemiddeld zo'n 10 euro per retourvlucht.