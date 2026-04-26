Staatsbezoek Charles aan VS gaat zonder wijzigingen door

door anp
zondag, 26 april 2026 om 22:18
LONDEN (ANP/RTR) - Het vierdaagse staatsbezoek van koning Charles en koningin Camilla aan de Verenigde Staten gaat gewoon door zoals gepland. Dat heeft Buckingham Palace zondag bekendgemaakt na overleg over de planning naar aanleiding van het schietincident tijdens een mediagala waar president Donald Trump aanwezig was.
"Na overleg aan beide kanten van de Atlantische Oceaan gedurende de dag, en op advies van de regering, kunnen we bevestigen dat het staatsbezoek doorgaat zoals gepland", zegt een woordvoerder van het paleis tegen Britse media. "De koning en koningin zijn zeer dankbaar dat iedereen hard heeft gewerkt om ervoor te zorgen dat dit mogelijk blijft en kijken ernaar uit dat het bezoek morgen van start gaat."
Eerder zondag liet het paleis al weten dat Charles opgelucht is dat Trump en de first lady ongedeerd zijn gebleven bij het incident.
