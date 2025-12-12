Transavia telt voor het eerst 10 miljoen passagiers

SCHIPHOL (ANP) - Luchtvaartmaatschappij Transavia heeft dit jaar voor het eerst in haar 60-jarige bestaan 10 miljoen passagiers aan boord verwelkomd. Het bedrijf spreekt van een "bijzondere mijlpaal" en een "mooie afsluiting" van het jubileumjaar voor vertrekkend topman Marcel de Nooijer. Hij neemt eind dit jaar afscheid bij Transavia.

De 10 miljoenste passagier vloog vrijdagmiddag van Schiphol naar het Spaanse Sevilla. De Nooijer feliciteerde hem persoonlijk en gaf hem een reischeque. De vloot van Transavia bestaat uit ongeveer vijftig vliegtuigen die vliegen vanaf Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Brussel naar ruim honderd bestemmingen in Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De budgetmaatschappij is onderdeel van luchtvaartconcern Air France-KLM. Er is ook een Franse zuster van Transavia.

De Nooijer wordt topman bij maritiem dienstverlener Heerema. Hij wordt bij Transavia opgevolgd door Paul Terstegge die van KLM komt.