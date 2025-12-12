ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Transavia telt voor het eerst 10 miljoen passagiers

Economie
door anp
vrijdag, 12 december 2025 om 17:16
anp121225168 1
SCHIPHOL (ANP) - Luchtvaartmaatschappij Transavia heeft dit jaar voor het eerst in haar 60-jarige bestaan 10 miljoen passagiers aan boord verwelkomd. Het bedrijf spreekt van een "bijzondere mijlpaal" en een "mooie afsluiting" van het jubileumjaar voor vertrekkend topman Marcel de Nooijer. Hij neemt eind dit jaar afscheid bij Transavia.
De 10 miljoenste passagier vloog vrijdagmiddag van Schiphol naar het Spaanse Sevilla. De Nooijer feliciteerde hem persoonlijk en gaf hem een reischeque. De vloot van Transavia bestaat uit ongeveer vijftig vliegtuigen die vliegen vanaf Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Brussel naar ruim honderd bestemmingen in Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De budgetmaatschappij is onderdeel van luchtvaartconcern Air France-KLM. Er is ook een Franse zuster van Transavia.
De Nooijer wordt topman bij maritiem dienstverlener Heerema. Hij wordt bij Transavia opgevolgd door Paul Terstegge die van KLM komt.
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage (1)

Koning is boos op de pers: kerstshoot gecanceld na rel rond Alexia en Antoon

129280670_m

Met deze sluwe truc komt kanker terug na een behandeling

229540934_m

Zo vaak moet je écht je lakens wassen (en je doet het waarschijnlijk te weinig)

36334632_l

De 7 verborgen gezichten van psychische mishandeling in je relatie

Scherm­afbeelding 2025-12-12 om 06.33.35

Wetenschappers openden een 3000 jaar oude krokodil. Ze wisten niet wat ze zagen

193627675_l

Waarom mannen nu massaal vingercursussen volgen (en vrouwen daar eindelijk van profiteren)

Loading