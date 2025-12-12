Drenthe wil ook een wolf zenderen en afschrikken met paintballs

ASSEN (ANP) - De provincie Drenthe bereidt maatregelen voor tegen een wolf die donderdag twee wandelaars benaderde in het Dwingelderveld. Drenthe wil dit dier afschrikken met een paintballgeweer en is ook van plan de wolf te voorzien van een zender. Hiervoor moet het dier eerst worden verdoofd.

Begin deze week maakte de provincie al bekend een wolf te willen afschieten die meerdere keren schapen heeft aangevallen. Van dit dier is het DNA bekend, van de wolf uit het Dwingelderveld niet. Volgens een woordvoerder gaat het zeer waarschijnlijk om verschillende dieren.

Op een filmpje is te zien dat twee bezoekers van het Nationaal Park worden achtervolgd door een wolf. Het dier lijkt happende bewegingen te maken. "Dit is zorgwekkend gedrag en een probleemsituatie", aldus de provincie. "We hebben geen berichten dat deze wolf ook mensen heeft gebeten of ander agressief gedrag vertoont." Een wolf die mensen zo dicht benadert, is volgens Drenthe "een potentiële probleemwolf".