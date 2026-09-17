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Transport loopt 'dagelijks tonnen schade' op door brugbeperkingen

Economie
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 12:16
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ROTTERDAM (ANP) - De beperkingen van het rijverkeer op een belangrijke brug naar de Rotterdamse haven leveren de transportsector "vele tonnen per dag" aan schade op. Volgens een eerste schatting van Deltalinqs, dat de belangen behartigt van bedrijven in het Rotterdamse havengebied, gaat het om 600.000 euro per dag. "En dat loopt cumulatief heel hard op hoe langer dit duurt."
Eerder deze week werden in de Suurhoffbrug over de A15 scheuren ontdekt. Rijkswaterstaat heeft twee rijstroken afgesloten. Al het verkeer moet over de vluchtstrook. Deltalinqs gaf eerder al aan dat dit leidt tot een halvering van de capaciteit op de drukbezette route op de A15 naar de Maasvlakte, waar onder meer grote containerterminals zijn gevestigd.
Volgens de organisatie komt ook de verkeersveiligheid in het omliggende gebied in het gedrang, omdat zowel personenauto's als beroepsvervoer gebruikmaken van het beperkte onderliggende wegennet. De huidige beperkingen op de Suurhoffbrug gaan vier tot acht weken gelden.
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